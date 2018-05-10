ЄБРР назвав ризики для зростання економіки України в майбутньому

Банк зберігає прогнози щодо зростання економіки в 2018-2019 роках, проте наголошує на ризиках через великі погашення держборгу та президентські і парламентські вибори

Європейський банк реконструкції і розвитку залишив без змін попередній прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3%. ЄБРР також очікує збереження відповідного темпу зростання в 2019 році, пише Мінфін.

Про це повідомляється в огляді на сайті оранізації.

При цьому в ЄБРР зазначили, що заплановані у 2018-2020 роках великі погашення державного боргу в іноземній валюті, а також майбутні в 2019 році президентські і парламентські вибори є істотними ризиками для економічного зростання України.

Банк також звертає увагу на зростаючу невизначеність щодо подальшого співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У цілому ЄБРР відзначає, що зростання економічно України залишається відносно повільним, незважаючи на прогнозоване збільшення в 2018 році.