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Точка зору бізнесу

LIM-2018
Четверг, 10 мая 2018 13:29

Уряд ухвалив закони для покращення ведення бізнесу

Уряд ухвалив закони для покращення ведення бізнесу

Пакет постанов впроваджує  ризик-орієнтований підхід при проведенні інспекційних перевірок бізнесу

Уряд прийняв пакет постанов, спрямований на дерегуляцію та спрощення ведення бізнесу в країні, інформує УНІАН

Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в четвер. 

Представляючи пакет постанов, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що, вони, зокрема, впроваджують ризик-орієнтований підхід при проведенні інспекційних перевірок бізнесу, а також запроваджують уніфікований акт такої перевірки. 

«У 99% перевірок бізнесу сьогодні фіксуються порушення, але не тому, що органи добре працюють, а тому, що їх діяльність спрямована на застосування санкцій», — сказав Кубів. 

Він зазначив, що впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволить інспекційним органам оцінювати ризики підприємств, і приходити з перевірками до найбільш ризикованих. 

 

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