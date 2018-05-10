Уряд ухвалив закони для покращення ведення бізнесу

Уряд прийняв пакет постанов, спрямований на дерегуляцію та спрощення ведення бізнесу в країні, інформує УНІАН.

Відповідне рішення було схвалено на засіданні уряду в четвер.

Представляючи пакет постанов, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що, вони, зокрема, впроваджують ризик-орієнтований підхід при проведенні інспекційних перевірок бізнесу, а також запроваджують уніфікований акт такої перевірки.

«У 99% перевірок бізнесу сьогодні фіксуються порушення, але не тому, що органи добре працюють, а тому, що їх діяльність спрямована на застосування санкцій», — сказав Кубів.

Він зазначив, що впровадження ризик-орієнтованого підходу дозволить інспекційним органам оцінювати ризики підприємств, і приходити з перевірками до найбільш ризикованих.