Затверджено 26 великих підприємств для приватизації в 2018 році

Уряд затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 підприємств, зокрема п'ять обленерго, "Центренерго", Одеський припортовий завод, "Турбоатом", Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), Об'єднана гірничо- хімічна компанія (ОГХК) і "Сумихімпром", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продаємо, щоб прийшли інвестиції і підприємства ефективно працювали. До приватизації великих підприємств треба залучати кваліфікованих радників... Покінчимо цим рішенням з тіньовою приватизацією в Україні", - прокоментував це рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні в четвер, спрогнозувавши сильне протистояння з противниками такого підходу.

Як пояснив в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров, 18 об'єктів вже перебувають в управлінні Фонду, зокрема "Тернопіль-" (50,999%), "Запоріжжя-" (60,2475%), "Харків-" (65,001%), "Миколаїв-" (70%) і "Хмельницькобленерго" (70,0089%), Херсонська (99,8328%), Дніпровська (99,9277%), Криворізька (99,9864%) і Сєвєродонецька ТЕЦ (поки ще держпідприємство), "Азовмаш" (50%), "Турбоатом" (75,2241%), ЗТМК (51%), "Оріана" (99,9988%), Завод алюмінієвої фольги (держпідприємство), "Президент-Готель" (100%), "Центренерго" (78,289%), ОПЗ (99,5667%) і "Сумихімпром" (99,9952%).

Як зазначив В.Трубаров, в управлінні Мінекономрозвитку три підприємстви: ОГХК (100%), "Електроважмаш" і Дніпровський електровозобудівний завод (поки ще держпідприємства), ще два об'єкти в управлінні Мінагрополітики - "Аграрний фонд" і Державна продовольчо-зернова корпорація України (по 100%) і по одному підпорядкованому Міненерговугілля, Кабміну і Міністерству охорони здоров'я - відповідно Вугільна компанія "Краснолиманська" (держпідприємство), "Украгролізинг" (100%) і "Індар" (70,7016%).

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 січня 2018 ухвалила нову редакцію закону "Про приватизацію державного майна", яка вступила в силу з 7 березня. У зв'язку з цим ФДМ переглянув переліки об'єктів на приватизацію в 2018 році. В оновленому переліку в групі найбільших об'єктів, що підлягають приватизації в поточному році відповідно до перехідних положень нового закону без зміни раніше намічених термінів, залишилося тільки чотири позиції: 99,567% акцій ОПЗ, 99,995% - "Сумихімпром", 68,009% - Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК ) і 78,29% - "Центренерго". За умови схвалення урядом умов продажу виставляння перших трьох на конкурс ФДМ запланував на травень, "Центренерго" - на червень.

Додатковий список об'єктів з активами понад 250 млн грн для продажу в цьому році мав бути додатково затверджений урядом, проте ЗАлК у ньому відсутня.

Держбюджет-2017 передбачав 17,1 млрд грн надходжень від приватизації, проте бюджет отримав лише 3,4 млрд грн. Основну суму в 3,05 млрд грн Фонд отримав за рахунок продажу в серпні блокпакетів акцій енергокомпаній, які викупила група "СКМ" Ріната Ахметова, що вже володіє в них контрольним пакетом.

Надходження від приватизації в 2016 році становили 0,19 млрд грн за плану 17,1 млрд грн.