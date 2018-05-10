ТЦ Aladdin виставлено на продаж

Інвестфонд Meyer Bergman виставив на продаж свій єдиний актив в Україні — ТЦ Aladdin в Києві. За об'єкт хочуть $22,5 млн, повідомили три джерела, передає Мінфін.

Інформацію про пошук покупця для ТЦ Aladdin підтвердили в компанії Cushman & Wakefield (раніше DTZ), яка виступає консультантом з продажу, пише liga.

Об'єкт оцінили в $22,5 млн, говорять на правах анонімності співрозмовники.

Орендна площа Aladdin — 10 571 кв. м, в ТЦ розташовано 120 магазинів, йдеться в прес-релізі Cushman & Wakefield. Зараз Aladdin заповнений на 99%. Щомісяця ТЦ, розташований поблизу метро Позняки, відвідує близько 325 000 чоловік.

Фонд Meyer Bergman став власником ТЦ Aladdin в 2008 році. Сума угоди тоді склала близько $40 млн, повідомило обізнаний інвестбанкір.

«Aladdin розрахований на гігантський житловий масив, де немає жорсткої конкуренції», — відзначає генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine Віталій Бойко.

На його думку, фонд поступає як звичайний інвестор, який купує проекти на 5-10 років, а потім виходить з них. Власнику потрібно було або вкладатися в реконструкцію і розвиток, або продавати об'єкт, зазначає Бойко.

Aladdin цікавий для інвесторів, так як має вигідне місце розташування і дозволить потенційним покупцям збільшити його прибутковість, вважає керівник департаменту ринків капіталів компанії Cushman & Wakefiled Володимир Мисак.