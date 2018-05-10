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Четверг, 10 мая 2018 11:50

ТЦ Aladdin виставлено на продаж

ТЦ Aladdin виставлено на продаж

Фонд Meyer Bergman виставив на продаж торговий центр Aladdin, стартова ціна 22,5 млн доларів

Інвестфонд Meyer Bergman виставив на продаж свій єдиний актив в Україні — ТЦ Aladdin в Києві. За об'єкт хочуть $22,5 млн, повідомили три джерела, передає Мінфін.

Інформацію про пошук покупця для ТЦ Aladdin підтвердили в компанії Cushman & Wakefield (раніше DTZ), яка виступає консультантом з продажу, пише liga.

Об'єкт оцінили в $22,5 млн, говорять на правах анонімності співрозмовники.

Орендна площа Aladdin — 10 571 кв. м, в ТЦ розташовано 120 магазинів, йдеться в прес-релізі Cushman & Wakefield. Зараз Aladdin заповнений на 99%. Щомісяця ТЦ, розташований поблизу метро Позняки, відвідує близько 325 000 чоловік.

Фонд Meyer Bergman став власником ТЦ Aladdin в 2008 році. Сума угоди тоді склала близько $40 млн, повідомило обізнаний інвестбанкір.

«Aladdin розрахований на гігантський житловий масив, де немає жорсткої конкуренції», — відзначає генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine Віталій Бойко.

На його думку, фонд поступає як звичайний інвестор, який купує проекти на 5-10 років, а потім виходить з них. Власнику потрібно було або вкладатися в реконструкцію і розвиток, або продавати об'єкт, зазначає Бойко.

Aladdin цікавий для інвесторів, так як має вигідне місце розташування і дозволить потенційним покупцям збільшити його прибутковість, вважає керівник департаменту ринків капіталів компанії Cushman & Wakefiled Володимир Мисак.

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