Українці стали більше купувати електромобілі

Укравтопром повідомляє, що з початку року попит на електрокари зріс в 1,5 разу

У січні-квітні 2018 року українці придбали 1044 електромобілі, що в 1,5 рази перевищує аналогічний показник минулого року, інформують Фінанси.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“За перші чотири місяці поточного року в Україні своїх власників знайшли 1044 електромобілі, що в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року”, — йдеться у повідомленні.

Основну масу первинних реєстрацій автомобілів на електротязі становили машини, що були в експлуатації. При цьому зазначається, якщо минулого року їх частка була 81%, то цього року вона зросла до 85%.

Як і роком раніше, найбільший попит продовжує мати електрокар Nissan Leaf, який охопив 69% первинного ринку електромобілів. З січня по квітень українську прописку отримали 723 автомобілі цієї моделі. Однак з цієї кількості лише 52 шт. були новими.

Другим за популярністю став автомобіль BMW i3. Цей електромобіль вибрали 58 автомобілістів, 19 з яких змогли дозволити собі нову техніку.

Третє місце в українському рейтингу електрокарів належить Tesla Model S, власниками якої стали 52 особи, і тільки 18 з них придбали нові Tesla Model S.