Ціни на нафту продовжують зростати

Через заяви президента США про вихід з ядерної угоди з Іраном, ціни на еталонні марки нафти достигли максимумів з 2014 року

Ціни на нафту в четвер торгуються на максимальних рівнях з листопада 2014 року через рішення США про вихід із Всеосяжної ядерної угоди щодо Ірану, пише Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,73% — до 77,78 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднялася на 0,77% — до 71,69 долара за барель.

Ціни на нафту оновили максимуми за 3,5 року після того, як у вівторок Трамп оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого "шісткою" міжнародних посередників (США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, РФ) у 2015 році. Крім того, президент США заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено у результаті досягнутої угоди.

Запровадження санкцій проти Ірану може призвести до скорочення запасів нафти у світі. На Іран в даний час припадає близько 4% глобального пропозиції на ринку нафти, пише агентство Рейтер. Аналітики Goldman Sachs відзначають, що санкції США проти Ірану, ймовірно, матимуть "високий рівень ефективності". За їхніми прогнозами, влітку вартість нафти марки Brent може становити 82,5 долара за барель.