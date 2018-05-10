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Четверг, 10 мая 2018 10:23

Криптовалюта продовжує зростати в ціні

Криптовалюта продовжує зростати в ціні

Найбільші криптовалюти дорожчають в четвер, Bitcoin подорожчав до 9,3 тис. доларів

5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у четвер. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 2,64% до 9,3 тис. доларів, Ethereum — на 5,04% до 762 доларів, Ripple — на 3,12% до 0,8021 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 9,00% до 1,6 тис. доларів і EOS — на 3,06% до 18 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 158,8 млрд доларів, Ethereum — 75,6 млрд, Ripple — 31,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 28,2 млрд, EOS — 15,3 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,8 млрд доларів, Ethereum — 2,7 млрд, Ripple — 0,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 1,1 млрд, EOS — 1 млрд доларів.

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