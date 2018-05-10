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Точка зору бізнесу

LIM-2018
Четверг, 10 мая 2018 09:31

Укрпошта наростила дохід від посилкового бізнесу на 37%

Укрпошта наростила дохід від посилкового бізнесу на 37%

Чистий прибуток, отриманий в 2016 році компанія інвестувала в розвиток логістичної інфраструктури

У 2017 році Укрпошта доставила 21,1 млн посилок, а в цілому доходи від посилкового бізнесу зросли на 37%, інформує НВ-Бізнес.

Про це повідомила прес-служба компанії, не назвавши при цьому суми доходів.

За словами першого заступника генерального директора Укрпошти Олександра Перцовського, цього вдалося досягти завдяки розвитку портфеля послуг Укрпошта Експрес і Укрпошта Стандарт.

"Для порівняння, у 2016 році за весь рік було доставлено Укрпоштою лише 46 тисяч експрес-відправлень, а нині стільки ж експрес-доставок Укрпоштою клієнти відправляють протягом кількох днів, і цифра постійно зростає. З’явився новий для українського ринку формат відправлення Укрпошта Smartbox, єдиний тариф незалежно від ваги та відстані", — додав він.

Компанія відзначає, що для збільшення обсягів відправлень і доходів вона минулого року інвестувала в розвиток логістичної інфраструктури, оновила обладнання на сортувальних центрах, закупила 279 нових авто і запустила оновлену кур'єрську доставку.

У 2017 році Укрпошта збільшила обсяги міжнародних операцій на 34,5% і доставила майже 6 млн кг експортних й імпортних відправлень. Основними країнами, куди українці експортують з Укрпоштою, були США, Ізраїль, Канада, Великобританія, а імпортують — з Китаю, Нідерландів (звідси йдуть і транзитні обсяги), Ізраїлю, США.

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