НБУ: У I кварталі банківське кредитування значно збільшилось

Обсяг портфеля кредитів фізособам зріс на 5,6% до 83,8 млрд гривень, або на 37% у річному вирахуванні

У першому кварталі банки України продовжували активно надавати кредити як населенню, так і корпоративному сектору, пишуть Фінанси.

Про це йдеться в “Огляді банківського сектору” Національного банку України (НБУ) за і квартал 2018 року.

За даними НБУ, банки активно кредитували не тільки корпоративний сектор, але і населення. Так, за перший квартал обсяг портфеля кредитів фізособам зріс на 5,6% до 83,8 млрд гривень, або на 37% у річному вирахуванні. Найбільш активно споживчі кредити в січні-березні видавали держбанки і банки з приватним українським капіталом.

В основному українці беруть кредити на поточні потреби – кредити на купівлю побутової техніки, інші цілі. У корпоративному сегменті портфель кредитів майже не змінився.

Банки зосередили зусилля на поліпшенні якості наявного портфеля, було проведено низку реструктуризацій проблемної заборгованості, що дозволило розформувати резерви за кредитами, які почали обслуговуватися. Незважаючи на зростання кредитування населення та успішні реструктуризації заборгованості бізнесу, частка непрацюючих кредитів збільшилася на 1.8 п. п. до 56,4% загальної заборгованості банківського сектору. Причиною був одноразовий негативний ефект від зміни методології обліку фінансових інструментів.

Ставки за гривневими кредитами корпораціям незначно зросли на 1.1 п. п. до 15,5% річних, ставки за кредитами населенню збільшилися на 0.4 п. п. Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним НБУ серед керівників українських банків, у наступні 12 місяців банки очікують пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення.