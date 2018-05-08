ФДМУ вдалось продати активи банків на 35 мільйонів

Із них на 14,83 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,62 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,15 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,05 млн грн — від продажу інших активів.