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Вторник, 08 мая 2018 16:51

ФДМУ вдалось продати активи банків на 35 мільйонів

ФДМУ вдалось продати активи банків на 35 мільйонів

За 4 дні Фонд гарантування  продав активи 18 банків на загальну суму 34,64 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 по 5 травня продав активи 18 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 34,64 млн грн, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

«Протягом минулого тижня (2 травня — 5 травня 2018) відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 34,64 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на 14,83 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,62 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,15 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,05 млн грн — від продажу інших активів.

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