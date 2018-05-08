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LIM-2018
Вторник, 08 мая 2018 16:21

За перший квартал банки отримали прибуток в майже 9 мільярдів

За перший квартал банки отримали прибуток в майже 9 мільярдів

Такий фінансовий результат пояснюється значним скороченням відрахувань у резерви

У січні-березні поточного року українські банки отримали чистий прибуток у 8,7 млрд гривень, що майже втричі перевищує показник за аналогічний період минулого року, пише Економічна правда.

Про це йдеться у травневому квартальному "Огляді банківського сектору" опублікованому Національним банком.

Як наголошується, такий фінансовий результат пояснюється значним скороченням відрахувань у резерви, що стало результатом покращення фінансового стану позичальників та завершення реструктуризацій низки проблемних кредитів.

"Очікується, що банківська система нарощуватиме прибутковість і надалі завдяки покращенню операційного результату та дальшому скороченню відрахувань до резервів", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у першому кварталі банки почали перехід на МСФЗ 9.

"Зниження власного капіталу у зв’язку із переходом на новий стандарт значною мірою було компенсовано прибутком банківського сектору у першому кварталі", — повідомляє регулятор.

"Адаптація  до нового стандарту триватиме до кінця поточного року. Відображені у звітності за перший квартал результати банків є попередніми, у подальшому їх буде відкориговано", — повідомляє прес-служба.

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