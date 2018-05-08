АМКУ планує перевірити ціни в готелях Києва

Через проведення фіналу Ліги чемпіонів ціни в готелях стрімко підвищились в декілька разів

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) почало моніторинг готелів у Києві через різке зростання цін перед фіналом Ліги чемпіонів, інформує УНІАН.

Про це повідомив голова Київського обласного теруправління АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

«Чесна конкуренція повинна давати можливості, а не створювати перешкоди. Через ажіотаж, викликаний повідомленнями про підвищення цін готелів на період проведення фіналу Ліги чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ почало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у Києві. Станом на сьогодні зарано говорити про можливу змову або навіть відкриття справи — інформації недостатньо», — написав він.

Хмельницький висловив сподівання, що ціни стабілізуються завдяки ринковим механізмам, оскільки попит рухає не лише ціною, але й пропозицією. «Підняття цін під час спортивних подій — звичайна практика для ринкових відносин, але підйом на сотні відсотків — ненормальна ситуація», — наголосив він.