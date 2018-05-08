Нацбанк зареєстрував ще одну міжнародну платіжну систему

Національний банк України (НБУ) зареєстрував міжнародну платіжну систему "Глобус", повідомляється на сайті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне свідоцтво платіжної організації системи - ПАТ "КБ "Глобус" (Київ) - Нацбанк видав 4 травня 2018 року.

За даними НБУ, платіжна система "Глобус" дозволяє здійснювати переказ готівки і безготівкових коштів від фізичних та юридичних осіб на користь фізосіб.

Нацбанк також уточнює, що це 18-та міжнародна платіжна система на ринку України.

За даними НБУ, нині в країні зареєстровано 10 платіжних систем, платіжною організацією яких є українські банки, з них шість міжнародних, 15 платіжних систем, платіжною організацією яких є українські небанківські установи, з них дві міжнародні. Крім того, зареєстровано три міжнародні карткові платіжні системи та сім міжнародних систем переказу коштів. У всіх платіжною організацією є нерезидент.

Банк "Глобус" зареєстрований в 2007 році. Його ключовими учасниками на 1 січня 2018 року є Олена Сильнягіна і Дмитро Полковський опосередковано через ТОВ "Українські Медіа Технології" (100%).

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2018 року за розміром загальних активів банк "Глобус" посідав 38-ме місце (2,425 млрд грн) серед 84 банків, що діяли в країні.