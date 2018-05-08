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Вторник, 08 мая 2018 13:30

Нацбанк зареєстрував ще одну міжнародну платіжну систему

Нацбанк зареєстрував ще одну міжнародну платіжну систему

НБУ видав свідоцтво про реєстрацію міжнародної платіжної системи "Глобус"

Національний банк України (НБУ) зареєстрував міжнародну платіжну систему "Глобус", повідомляється на сайті Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне свідоцтво платіжної організації системи - ПАТ "КБ "Глобус" (Київ) - Нацбанк видав 4 травня 2018 року.

За даними НБУ, платіжна система "Глобус" дозволяє здійснювати переказ готівки і безготівкових коштів від фізичних та юридичних осіб на користь фізосіб.

Нацбанк також уточнює, що це 18-та міжнародна платіжна система на ринку України.

За даними НБУ, нині в країні зареєстровано 10 платіжних систем, платіжною організацією яких є українські банки, з них шість міжнародних, 15 платіжних систем, платіжною організацією яких є українські небанківські установи, з них дві міжнародні. Крім того, зареєстровано три міжнародні карткові платіжні системи та сім міжнародних систем переказу коштів. У всіх платіжною організацією є нерезидент.

Банк "Глобус" зареєстрований в 2007 році. Його ключовими учасниками на 1 січня 2018 року є Олена Сильнягіна і Дмитро Полковський опосередковано через ТОВ "Українські Медіа Технології" (100%).

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2018 року за розміром загальних активів банк "Глобус" посідав 38-ме місце (2,425 млрд грн) серед 84 банків, що діяли в країні.

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