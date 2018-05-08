ОТП Банк збільшив прибуток більш ніж в 2 рази

За перший квартал банк отримав 612,6 млн грн чистого прибутку, що більш ніж в 2 рази більше за аналогічний період минулого року

За підсумками першого кварталу 2018 року ОТП Банк більш ніж удвічі поліпшив позитивний фінансовий результат аналогічного періоду минулого року і зафіксував 612,6 млн грн чистого прибутку. Про це «Мінфіну» повідомили в банку.

Чистий комісійний дохід ОТП Банку в звітному періоді склав 256 млн грн, на 27% поліпшивши результат аналогічного періоду минулого року (201,9 млн грн).

Чистий процентний дохід АТ «ОТП Банк» у звітному періоді збільшився на 101,3 млн грн у порівнянні з результатом роком раніше і склав 584,5 млн грн.

Активи ОТП Банку за підсумками 1-го кварталу 2018 року зросли на 1,5 млрд грн, досягнувши 30,9 млрд грн.

За загальним депозитним портфелем ОТП Банку в 1-му кварталі зафіксовано приріст до 26,4 млрд грн, що являє собою +741 млн грн в квартальному численні.

Зокрема, обсяг коштів юридичних осіб збільшився на 6% до 16,25 млрд грн (+ 896 млн грн за квартал); залишки на рахунках фізичних осіб склали 10,2 млрд грн, скоротившись на 1,5% з початку року.

Кредитний портфель ОТП Банку за результатами першого кварталу 2018 року збільшився на 1,5 млрд грн, склавши 24,9 млрд грн. Обсяг кредитів та заборгованості юридичних осіб склав 16,4 млрд грн. Обсяг кредитів, виданих фізичним особам, в першому кварталі склав 8,5 млрд грн.

Регулятивний капітал ОТП Банку на кінець 1-ого кварталу склав 3,4 млрд грн (за нормативної вимоги не менше 120 млн грн).

Показник адекватності регулятивного капіталу станом на 1 квітня 2018 року зафіксувався на рівні 15,01% (при нормативі не менше 10%).