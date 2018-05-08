Криптовалюта продовжує ріст

У вівторок всі основні криптовалюти за обсягом капіталізації подорожчали Bitcoin подорожчав до 9,4 тис. доларів

5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у вівторок. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 0,11% до 9,4 тис. доларів, Ethereum — на 0,34% до 756 доларів, Ripple — на 1,11% до 0,8361 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 0,57% до 1,7 тис. доларів і EOS — на 7,76% до 18 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 159,4 млрд доларів, Ethereum — 75 млрд, Ripple — 32,7 млрд, Bitcoin Саѕһ — 28,2 млрд, EOS — 15,5 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,9 млрд доларів, Ethereum — 4,2 млрд, Ripple — 0,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 1,2 млрд, EOS — 2 млрд доларів.