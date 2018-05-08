Нафта незначно втратила в ціні

Після різкого коливання напередодні, ціни на світові марки нафти коливаються в очікуванні на повідомлення президента США

Ціни на нафту знижуються у вівторок після оновлення днем раніше максимуму за 3,5 року — трейдери очікують, що президент США Дональд Трамп оголосить у вівторок своє рішення щодо іранської ядерної угоді, пише Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 1% — до 75,41 долара за барель, при цьому днем раніше ціна Brent вперше з 27 листопада 2014 року перевищила 76 доларів за барель. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 1,2%, до 69,88 долара за барель.

Корекція цін пов'язана з фіксацією прибутку на ринку після вчорашнього зростання котирувань, викликаного повідомленням Трампа, що він вже у вівторок оголосить, чи буде виходити з угоди з Іраном. Президент США повідомить про своє рішення о 14.00 за вашингтонським часом.

"Нафтовий ринок оцінив високу ймовірність виходу Трампа з ядерної угоди з Іраном. Якщо він збирається запровадити санкції, подібні тим, які США запровадили в 2012 році, це може викликати нестачу нафти", — сказав агентству Рейтер старший економіст Nomura Securities Тацуфумі Окоші (Tatsufumi Okoshi).

Якщо Трамп відновить дію антиіранських санкцій, для того, щоб вони запрацювали на повну силу, потрібно не менш як 180 днів. В цей перехідний період імпортери іранської нафти повинні будуть врегулювати всі виниклі обставини.

Відновлення американських санкцій проти Тегерана призведе до того, що експорт іранської нафти скоротиться на 200-300 тис. бар./добу, прогнозують в RBC Capital Markets. Тим не менш, за словами офіційних осіб Ірану нафтова галузь країни буде розвиватися навіть у тому випадку, якщо США вийдуть з ядерної угоди.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 75,69 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 75,60 долара за барель, що на 57 центів нижче рівня закриття торгів ($76,17).