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Вторник, 08 мая 2018 09:28

В Україні розроблено масштабний план модернізації ГТС

В Україні розроблено масштабний план модернізації ГТС

Нафтогаз спільно з Укртрансгазом розробили план модернізації на 2018-2027 з метою приведення виробничих потужностей у відповідність з європейськими стандартами

Оператор газотранспортної системи — компанія Укртрансгаз розробила 10-річний план модернізації газотранспортної системи України (ГТС), інформує НВ-Бізнес.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Мережа Укртрансгазу складається з 38,5 тис. км, пропускна здатність становить 287,7 млрд куб. м/рік газу на вході і 178,5 млрд куб. м на виході. ГТС включає 72 компресорні станції та 702 газоперекачувальних агрегати. Укртрансгаз оперує 12 підземних сховищ газу сумарною місткістю 30,9 млрд куб. м.

Цей план модернізації на 2018-2027 роки розроблено спільно з Нафтогазом України з метою приведення виробничих потужностей у відповідність з європейськими стандартами надійності, безпеки та екологічності під час експлуатації компресорних станцій (КС) і транспортуванні газу.

При цьому зараз ще триває робота з Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг щодо схвалення та утвердження 10-річних планів розвитку ГТС і підземних сховищ газу (ПСГ) України на 2018-2027 роки.

Плани, зокрема, передбачають реконструкцію 4 КС: Яготин, Диканька, Ромни та КЦ 4 Більче-Волиця. Ці об'єкти визначені пріоритетними і оптимальними для капіталовкладень, грунтуючись на аналізі їх технічного стану та завантаженості (в тому числі з урахуванням загрози припинення транзиту російського газу територією України).

Зазначається, що інвестиції, які планується направити на реконструкцію цих КС протягом 2018-2020 років, становитимуть понад 7 млрд грн.

Найближчим часом Укртрансгаз ініціює проведення міжнародних торгів із закупівлі обладнання для модернізації КС через систему державних закупівель ProZorro, в яких зможуть взяти участь як іноземні, так і українські компанії.

"Ми очікуємо, що великі виробники, які присутні в Україні та які вміють виробляти потрібне нам обладнання — частково або повністю, самостійно чи в кооперації з міжнародними партнерами, — візьмуть участь в цих конкурсах", — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Перші закупівельні процедури планується почати в другому кварталі 2018 року за проектом з реконструкції КС Яготин.

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