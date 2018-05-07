МЕРТ: Україна планує розширити економічну співпрацю з Македонію

7 травня у Мінекономрозвитку відбулась зустріч заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталії Микольської з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні паном Столе Змейкоскі

Україна та Македонія обговорили посилення торговельно-економічного співробітництва та домовились провести ближчим часом переговори щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

«7 травня у Мінекономрозвитку відбулась зустріч заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України — торгового представника Україна Наталії Микольської з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Македонія в Україні паном Столе Змейкоскі. Під час зустрічі було обговорено посилення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, контактів “бізнес до бізнесу” та проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-македонської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва», — йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися опрацювати проведення найближчим часом раунду переговорів щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між двома країнами, адже як Україна, так і Македонія, зацікавлені в розширенні доступу товарів і послуг до ринків обох країн.

«Приєднання України до Регіональної Конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження з 1 лютого 2018 року, учасником якої є також і Македонія, сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі між нашими країнами. Тому актуальним є питання перегляду угод з країнами, які є учасниками Пан-Євро-Мед та розширення дії цих угод», — зазначила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України — Торговий представник Україна Наталія Микольська.