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Точка зору бізнесу

LIM-2018
Понедельник, 07 мая 2018 17:17

Держбюджет отримав 24,7 млрд грн податків від великого бізнесу

Держбюджет отримав 24,7 млрд грн податків від великого бізнесу

З цієї суми було сплачено податку на додану вартість — 17 672,6 млн грн, акцизного податку — 4 404,8 млн грн, податку на прибуток – 400 млн грн

Протягом квітня 2018 рокуплатниками Офісу великих платників податків ДФС забезпечено збір платежів до державного бюджету в розмірі 24 750,1 млн грн, що на 6 246,6 млн грн або на 33,8% більше, ніж за відповідний період минулого року, пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників.

За регіонами надходження розподілилися так:

— Дніпро -1 069,9 млн грн,

— Запоріжжя — 744,2 млн грн,

— Львів — 344,7 млн грн,

— Одеса — 567,3 млн грн,

— Харків — 474,7 млн грн,

— Київ — 21 549,3 млн грн.

У розрізі основних податків до Державного бюджету надійшло:

— податку на додану вартість — 17 672,6 млн грн,

— акцизного податку — 4 404,8 млн грн,

— податку на прибуток – 400 млн грн.

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