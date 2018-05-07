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LIM-2018
Понедельник, 07 мая 2018 16:52

За перший квартал 2018 року Укргазвидобування скоротила чистий прибуток на 6,4%

За перший квартал 2018 року Укргазвидобування скоротила чистий прибуток на 6,4%

Також Укргазвидобування отримала валовий прибуток в розмірі 9,6 млрд грн, що на 5,9% менше, ніж за перший квартал минулого року

Державна газовидобувна компанія Укргазвидобування за підсумками першого кварталу 2018 року скоротила чистий прибуток на 6,4% (на 504,3 млн грн) — до 7,3 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (7,8 млрд грн).

Про це йдеться в квартальному звіті компанії, інформує НВ-Бізнес.

При цьому чистий дохід від надання послуг та реалізації продукції збільшився на 4% (на 721,5 млн грн) — до 18,7 млрд грн.

Укргазвидобування отримала валовий прибуток в розмірі 9,6 млрд грн, що на 5,9% (на 599,6 млн грн) менше, ніж за перший квартал минулого року.

 

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