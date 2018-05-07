МЕРТ прогнозує ріст промвиробництва у І півріччі

У Міністерстві економічного розвитку очікують на зростання промислового виробництва у І півріччі 2018 року. Основними драйверами росту у МЕРТ називають внутрішній інвестиційний попит та сприятливу кон’юнктура на зовнішніх ринках чорних металів, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.

“У І півріччі 2018 року очікується незначне покращення динаміки промислового виробництва — зростання на рівні 3 (±1)% за рахунок підвищення виробничої активності більшості підвидів переробної промисловості. Найбільший позитивний вплив на зростання індексу промислової продукції буде мати інвестиційний попит, далі за ступенем впливу зовнішній та споживчий”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, на нарощенні промвиробництва позитивно позначиться сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках чорних металів.

Водночас зазначається, що енергетичний комплекс функціонуватиме в умовах поступової диверсифікації джерел постачання енергетичної сировини.

“Стримуючими факторами будуть менші обсяги надходження сировини з боку виробників рослинницької продукції (зокрема, соняшнику) на переробку для харчової промисловості, чергове підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби”, — додали у МЕРТ.

Серед ризиків у міністерстві виділили такі чинники: збільшення витратності виробництва, погіршення зовнішньої кон’юнктури, дефіцит енергетичного вугілля, залізничних вагонів, загострення ситуації на сході країни.