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Понедельник, 07 мая 2018 13:38

МЕРТ прогнозує ріст промвиробництва у І півріччі

МЕРТ прогнозує ріст промвиробництва у І півріччі

За рахунок підвищення виробничої активності більшості підвидів переробної промисловості прогнозується незначний ріст промвиробництва

У Міністерстві економічного розвитку очікують на зростання промислового виробництва у І півріччі 2018 року. Основними драйверами росту у МЕРТ називають внутрішній інвестиційний попит та сприятливу кон’юнктура на зовнішніх ринках чорних металів, передає УНН  з посиланням на Мінекономрозвитку.

“У І півріччі 2018 року очікується незначне покращення динаміки промислового виробництва — зростання на рівні 3 (±1)% за рахунок підвищення виробничої активності більшості підвидів переробної промисловості. Найбільший позитивний вплив на зростання індексу промислової продукції буде мати інвестиційний попит, далі за ступенем впливу зовнішній та споживчий”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, на нарощенні промвиробництва позитивно позначиться сприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках чорних металів.
Водночас зазначається, що енергетичний комплекс функціонуватиме в умовах поступової диверсифікації джерел постачання енергетичної сировини.

“Стримуючими факторами будуть менші обсяги надходження сировини з боку виробників рослинницької продукції (зокрема, соняшнику) на переробку для харчової промисловості, чергове підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби”, — додали у МЕРТ.

Серед ризиків у міністерстві виділили такі чинники: збільшення витратності виробництва, погіршення зовнішньої кон’юнктури, дефіцит енергетичного вугілля, залізничних вагонів, загострення ситуації на сході країни.

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