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Точка зору бізнесу

Понедельник, 07 мая 2018 12:26

Від початку року бізнес отримав майже 44 мільярди відшкодування ПДВ

Від початку року бізнес отримав майже 44 мільярди відшкодування ПДВ

ДФС повідомляє, що протягом січня-квітня 2018 року платникам податків відшкодовано 43,6 млрд грн податку на додану вартість

Державна фіскальна служба за січень-квітень 2018 року відшкодувала бізнесу 43,6 млрд грн податку на додану вартість, передає Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба ДФС на своїй сторінці у Facebook. 

«Протягом січня-квітня 2018 року платникам податків відшкодовано 43,6 млрд грн податку на додану вартість. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 14,7%, або на 5,6 млрд грн. Так, за 4 місяці 2017 року платникам було повернуто 38 млрд грн ПДВ», — йдеться в повідомленні.

Відповідно до статистичних даних, платники щомісяця фіксують зростання сум нарахування податку на додану вартість. Так, якщо за деклараціями за січень було нараховано 14,9 млрд грн, за деклараціями за лютий — 16,4 млрд грн, то вже в деклараціях за березень сума склала 24,8 млрд гривень. 

Цьогорічні суми нарахованого ПДВ також перевищили і минулорічні показники. Так, за січневими деклараціями 2017 року сума нарахування становила 14,3 млрд грн, лютневими — 13,8 млрд грн, за деклараціями березня — 13,8 млрд гривень.

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