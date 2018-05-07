За січень-квітень Україна експортувала електроенергії на 109 млн доларів

У грошовому еквіваленті експорт електроенергії зріс на 33,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Україна в січні-квітні 2018 року експортувала електроенергію на суму $109,331 млн, зокрема у квітні — на $28,86 млн, пише Інтерфакс-Україна.

За даними Державної фіскальної служби, в Угорщину надано електроенергію на $69,146 млн, Польщу — на $26,466 млн, Молдову — на $10,939 млн, інші країни — на $2,779 млн.

Таким чином, у грошовому вираженні експорт української електроенергії в січні-квітні-2018 зріс на 33,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року ($81,899 млн).

Крім того, Україна за вказаний період імпортувала електроенергію на $0,562 млн (з РФ — на $0,539 млн, Білорусі — на $0,022 млн, Молдови — на $0,001 млн).

Як повідомлялося, Україна в 2018 році планує збільшити експорт електроенергії на 13,3% (на 0,689 млрд кВт-год) порівняно з 2017 роком — до 5,855 млрд кВт-год. Згідно з прогнозним балансом на 2018 рік, зокрема, поставки з Бурштинського острова (Угорщина, Словаччина, Румунія) заплановані в обсязі 3,6 млрд кВт-год, до Польщі — 1,2 млрд кВт-год, Молдову — 1,055 млрд кВт-год .