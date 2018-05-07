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Понедельник, 07 мая 2018 11:20

Ринок криптовалют зазнав падіння

Ринок криптовалют зазнав падіння

Після вихідних більшість основних криптовалют за обсягом капіталізації подешевшали, криптовалюта Bitcoin за добу подешевшала на 3,56% до 9,376 тис. доларів

4 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дешевшають в понеділок. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 3,56% до 9,4 тис. доларів, Ethereum на 5,54% до 756 доларів, Ripple — на 6,47% до 0,8297 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 5,23% до 1,7 тис. доларів.

При цьому EOS подорожчав на 0,75% до 17 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 159,5 млрд доларів, Ethereum — 75 млрд, Ripple — 32,5 млрд, Bitcoin Саѕһ — 28,2 млрд, EOS — 14,4 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,8 млрд доларів, Ethereum — 2,9 млрд, Ripple — 0,6 млрд, Bitcoin Саѕһ — 1,5 млрд, EOS — 1,3 млрд доларів.

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