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Понедельник, 07 мая 2018 10:50

ФДМУ планує здати в оренду порт Чорноморськ

ФДМУ планує здати в оренду порт Чорноморськ

Держпідприємство Морський торговельний порт Чорноморськ планується здати під оренду за 192 млн грн

Фонд державного майна (ФДМ) оголосив про намір здати в оренду майно держпідприємства Морський торговельний порт Чорноморськ. Відповідне оголошення опубліковане в газеті Відомості приватизації, передає НВ-Бізнес посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Вартість оренди, згідно з незалежною оцінкою, складе 192 млн грн.

Загальна площа запланованого до передачі в оренду майна становить 113,1 тис. Кв. метрів.

Зокрема, мова йде про наступні об'єкти: адміністративному та службовому будівлях, майстерні та ваговому ділянці, будівлі електромеханічного цеху, побутових приміщеннях, підкранових шляхах, воротах і огорожах, відкритого складського майданчику, складі генеральних вантажів, автодорозі в тилу причалу.

Метою використання цих об'єктів зазначено «використання Універсального перевантажувального комплексу».

Заяви про оренду приймаються протягом 10 днів з дати публікації оголошення. У разі, якщо надійде більше однієї заявки, ФДМ оголосить конкурс на право оренди.

Максимально можливий термін оренди - 49 років.

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