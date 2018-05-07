Вступило в дію скасування безмитного ввезення 155 видів товарів з України в США

Дію Генералізованої системи преференцій, яка дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3500 видів товарів з України, з 26 квітня було зупинено для 155 видів українських товарів, пише УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

"Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади", — йдеться в повідомленні.

Так, офіс торговельного представника США ввів у дію ці обмеження чинності з 26 квітня цього року — через 120 днів після публікації відповідної прокламації президента США від 22 грудня 2017 року.

"Мінекономрозвитку перебуває у постійному діалозі з урядом США і працює над вирішенням проблеми. У той же час, зняття обмежень в значній мірі залежить від прийняття Верховною Радою проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організацію колективного управління", — зазначили у відомстві.