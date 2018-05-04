Від сьогодні застосування «єдиного вікна» на митницях є обов’язковим

відповідно до перших результатів застосування принципу “єдиного вікна”, у 16 митницях ДФС показник застосування принципу “єдиного вікна” при митному оформленні імпорту наблизився до 90%

З 4 травня 2018 року для всіх суб’єктів господарювання, контролюючих органів та митниць ДФС розпочався новий етап реалізації принципу «єдиного вікна», пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні служби.

«Перехідний 90-денний період, який було запроваджено в окремих місцях митного оформлення, закінчився 3 травня», — зазначили у ДФС.

Під час цього періоду допускалось добровільне, на вибір підприємства, застосування принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного та інших державних видів контролю товарів.

Відтепер виконання митних формальностей, пов’язаних із декларуванням товарів, митним та іншими державними видами контролю товарів із застосуванням принципу «єдиного вікна» є обов’язковим в усіх місцях митного оформлення.

Виключення з цього правила становлять випадки:

— переміщення товарів транзитом;

— вивезення за межі України товарів морським, залізничним та авіаційним транспортом;

— ввезення товарів у поштових та міжнародних експрес-відправленнях.

У цих випадках ще протягом року принцип «єдиного вікна» може застосовуватися підприємствами на добровільній основі.

Найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням «єдиного вікна» мають такі митниці ДФС як Полтавська – 100%, Луганська – 100%, Івано-Франківська – 97,7%, Рівненська – 97,4%, Львівська – 95,8% та Волинська – 94,7%.