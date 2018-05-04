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Точка зору бізнесу

Пятница, 04 мая 2018 14:52

З початку року надходження до бюджету від митних платежів зросло на 14%

З початку року надходження до бюджету від митних платежів зросло на 14%

У січні — квітні 2018 року ДФС перераховано до державного бюджету понад 107,4 млрд грн митних платежів

З початку року до бюджету надійшло 107,4 млрд грн митних платежів, що на 13,8%, або на 13,1 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року, передає УНН  з посиланням на повідомлення ДФС.

“У січні — квітні 2018 року ДФС перераховано до державного бюджету понад 107,4 млрд грн митних платежів. З них до загального фонду державного бюджету забезпечено 99,1 млрд грн, до спеціального фонду — 8,3 млрд гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 13,8%, або на 13,1 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у квітні 2018 року митницями ДФС до державного бюджету забезпечено майже 26,4 млрд грн. З них до загального фонду надійшло 24,2 млрд грн, до спеціального фонду — 2,2 млрд грн.

Порівняно з квітнем минулого року надходження митних платежів зросли на 4,4%, або на 1,1 млрд грн.

Середньоденні надходження у квітні склали 1,4 млрд грн і порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшились на 4,4%, або на 58 млн грн.

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