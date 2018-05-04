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Точка зору бізнесу

Пятница, 04 мая 2018 14:17

За перший квартал 2018 року ПриватБанк майже 4 мільярди прибутку

За перший квартал 2018 року ПриватБанк майже 4 мільярди прибутку

За перший квартал банк заробив 6,7 млрд грн процентних доходів, чисті комісійні доходи склали 3,4 млрд грн

ПриватБанк за перший квартал 2018 року отримав прибуток у розмірі 3,7 млрд грн, пише Фінанси.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

«За перший квартал 2018 року ПриватБанк отримав прибуток у розмірі 3,7 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби банку, за перші три місяці року чисті комісійні доходи склали 3,4 млрд грн, що свідчить про високу популярність у населення високотехнологічних послуг банку. Чисті процентні доходи банку склали 3,2 млрд грн, в цілому за перший квартал банк заробив 6,7 млрд грн процентних доходів за рахунок збільшення кредитного портфеля фізичних осіб на 6% (2,5 млрд грн) і зростання «нового» портфеля корпоративних клієнтів на 18% (1,1 млрд грн).

У 2018 році ПриватБанк залишається одним з найбільших платників податків в бюджет України — за перший квартал банк перерахував понад 2 млрд грн бюджетних платежів.

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