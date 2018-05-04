ТРЦ «Республіка» повторно виставлено на продаж — ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно виставляє на продаж права вимоги за кредитами банку «Надра», забезпеченням за якими виступає недобудований ТРЦ «Республіка». Про це повідомляє Мінфін посилаючись на FinClub.

Згідно з повідомленням, аукціон запланований на 15 травня. Стартова ціна реалізації становить 1,1 млрд грн.

Фонд гарантування проводив вже 10 аукціонів з продажу даного активу.

З моменту проведення першого аукціону, 7 липня 2017 року, вартість прав на ТРЦ «Республіка» знизилася майже в 2,3 рази — з 2,495 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Останній аукціон проводився 27 лютого, однак покупців не знайшлося. У день аукціону стало відомо, що бізнесмен Олександр Ярославський придивляється до покупки ТРЦ. Його компанія DCH Infrastructure & Real Estate підтвердила можливість придбання найбільшої недобудови в Києві.