НБУ: За квітень Україна погасила більше 127 млн доларів боргів

Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку

У квітні кошти з міжнародних резервів спрямовувалися переважно на здійснення платежів уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Сума цих платежів у квітні становила 127,4 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

"У квітні кошти з міжнародних резервів спрямовувалися переважно на здійснення платежів Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Сума цих платежів у квітні становила 127,4 млн доларів. У тому числі 30,8 млн доларів було сплачено для обслуговування ОВДП, деномінованими в іноземній валюті", — зауважили в НБУ.

Зазначається, що основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку.

За підсумками квітня НБУ купив на міжбанківському ринку 326,7 млн доларів, а продав 24 млн доларів. Таким чином, чиста купівля валюти становила 302,7 млн доларів.

Також у минулому місяці до резервів надійшло 83,6 млн євро від розміщення Урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті.

В цілому, станом на 01 травня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.