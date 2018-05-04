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Пятница, 04 мая 2018 11:17

Держбюджет отримав 460 млн гривень від оренди держмайна

Держбюджет отримав 460 млн гривень від оренди держмайна

Віталій Трубаров додав, що потенціал для збільшення надходжень від оренди є і його потрібно використовувати

За чотири місяці 2018 року до державного бюджету надійшло майже 460 млн грн від оренди держмайна, річний план за цим показником виконано на 46%, інформує УНІАН

Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров. 

«Державне майно користується попитом на ринку оренди, і Фонд неодноразово вказував міністерствам і відомствам на необхідність більш активно передавати в оренду майно, що не використовується за призначенням. Потенціал для збільшення надходжень від оренди є і його потрібно використовувати», - написав він. 

 

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