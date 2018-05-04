В квітні міжнародні резерви України поповнились на 1,3%

Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на міжбанківському ринку дозволило НБУ продовжувати викуповувати надлишки валюти для нарощування резервів

Міжнародні резерви України в квітні 2018 року зросли на 1,3% і станом на 1 травня становили $18,421 млрд, відповідні попередні дані оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ), пише Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, основним джерелом поповнення резервів, як і в попередні місяці, стала купівля валюти на міжбанківському ринку.

"Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на міжбанківському ринку дозволило НБУ продовжувати викуповувати надлишки валюти для нарощування резервів не протидії при цьому зміцненню обмінного курсу гривні", — зазначає центробанк.

Загалом Нацбанк у квітні купив на міжбанківському ринку $326,7 млн, зокрема $146 млн під час інтервенцій за кращим курсом, $80 млн — за єдиним курсом, і $100,7 млн — на валютних аукціонах.

НБУ при цьому нагадує, що в другому кварталі 2018 року він планує купувати щодня на міжбанківському валютному ринку $10 млн для поповнення міжнародних резервів.

Крім цього Нацбанк минулого місяця продав $24 млн під час інтервенцій у формі запиту кращого курсу.

Таким чином, чиста купівля валюти становила $302,7 млн.

Позитивно на рівень резервів вплинуло також розміщення урядом облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті, на загальну суму EUR83,6 млн.

Витрачання міжнародних резервів у квітні було пов'язане переважно з платежами уряду з обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

"Сума платежів у квітні становила $127,4 млн, зокрема $30,8 млн на обслуговування ОВДП, деномінованих в іноземній валюті", — констатує Нацбанк.

Крім того, на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму $59,2 млн та інші операції на суму $11,3 млн.

Загалом станом на 1 травня 2018 обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду й центробанку.