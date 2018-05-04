Ціни на нафту продовжують коливатись

Світові марки нафту незначно коливаються в ціні, Brent на біржі ICE Futures торгується на рівні 73,57 долара за барель

Ціни на нафту еталонних марок слабо знижуються в ході торгів в п'ятницю після підвищення днем ​​раніше за підсумками другої сесії поспіль.

Про це свідчать дані торгів, передає Економічна правда.

Інвесторів турбує невизначеність щодо іранської проблеми. Підтримку ринку надають також побоювання щодо падіння видобутку нафти у Венесуелі, повідомляє MarketWatch.

З іншого боку, зростання запасів палива в США є негативом для ринку.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:01 подешевшали на 0,05 долара (0,07%) — до 73,57 долара за барель. На торгах в попередній день їх ціна збільшилася на 0,26 долара (0,35%) і становила на закриття 73,62 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на червень вранці в п'ятницю зменшилися на 0,05 долара (0,07%) — до 68,38 долара за барель.

За підсумками минулої сесії їх ціна піднялася на 0,5 долара (0,74%), завершивши торги на позначці 68,43 долара за барель.