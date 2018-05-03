Укаїна отримала 3,6 млрд доларів від IT-галузі

В минулому році галузь показала ріст у 20%, який забезпечували 120 тисяч інженерів та розробників

$3,6 млрд валютної виручки принесла Україні в 2017 році IT-галузь та посіла третю сходинку по цьому показнику, передає Мінфін.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЕРТ на сторінці к Facebook.

Крім того, вже зараз сфера IT формує 3,4% ВВП країни.

«Але і це не межа, за експертними оцінками впродовж наступних 5-7 років загальна виручка ІТ-компаній в Україні може зрости в понад 2 рази, до $8,4 млрд у 2025 році. В минулому році галузь показала ріст у 20%, який забезпечували 120 тисяч інженерів та розробників», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Уряд обіцяє зі свого боку і надалі скасовуватиме стоси застарілих актів і ухвалюватиме рішення, потрібні для розвитку ІТ-сектора.