За 2017 рік Укрпошта збільшила дохід на 45%

Обсяги торгівлі у 2017 році у порівнянні з 2016 роком зросли на 29% і склали 747 млн грн

Укрпошта у 2017 році доставила своїм клієнтам 19,6 млн кг товарів, отримавши дохід від торгівлі понад 208 млн грн, пише Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Дохід від торгівлі склав 208,83 млн грн, що на 45% більше, ніж у 2016 році, а обсяги торгівлі у 2017 році у порівнянні з 2016 роком зросли на 29% і склали 747 млн грн", — йдеться у повідомленні.

91% всього доходу і обсягу товарів Укрпошти складають кондитерські вироби, бакалія, побутова хімія та товари гігієни. Також значне місце посідає доставка побутової техніки у найвіддаленіші села України. 88% товарів Укрпошта продає у села, де мешкає до 2000 жителів, у міста — лише 12% від їх загальної кількості.

У минулому році Укрпошта збільшила маржинальні доходи від торгівлі на понад 75 млн грн або на 33%.

Найбільше українці купують вафлі та печиво, побутову техніку, соняшникову олію, пральний порошок, консерви, крупи. Це складає 71% всього обсягу товарів, який реалізує Укрпошта. Стандартний вигляд палети вагою 530 кг з товарами, який доставляється клієнтам, — це в середньому 110 кг печива, 42 кг цукерок, 3 кг техніки, 52 кг олії, 57 кг прального порошку. Укрпошта у 2017 році перевезла для реалізації 37 000 таких палет, а у 2018 році планує доставити в села вже 47 тис палет.

«Зараз наше ціноутворення таке ж, як і в найбільших роздрібних мережах, хоча раніше вартість товарів в Укрпошті була на 30% вище ринкової ціни. Цього ми досягли завдяки тому, що зменшили кількість постачальників, працюємо напряму із виробниками та стежимо за ринковим ціноутворенням. Раніше регіональні контракти були незалежними один від одного з різними комерційними умовами, зараз – це консолідація бізнесу, один байєр веде одну категорію товару. До того ж, ми заохочуємо листонош: вони отримують певний відсоток від продажу товарів. Загальна сума бонусів, яку отримали листоноші у 2017 році, склала 66 млн грн», – відзначив директор департаменту роздрібної торгівлі Укрпошти Дмитро Бова.