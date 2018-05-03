Компанія Agrofusion може отримати кредит від IFC на 17 млн доларів

Корпорація IFC - структура Світового банку — може надати найбільшому українському вертикально інтегрованому виробнику томатної пасти, компанії Agrofusion, довгостроковий кредит в розмірі $17 млн. Про це повідомили в IFC, передає НВ-Бізнес з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кошти призначені для розширення компанії в 2018-2019 рр. і рефінансування її зобов'язань.

Загальна вартість проекту оцінюється в $30 млн. Проект перебуває на стадії затвердження.

Холдинг є клієнтом IFC з 2012 року. Це буде вже третій проект з Agrofusion.