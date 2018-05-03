100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Четверг, 03 мая 2018 15:53

Компанія Agrofusion може отримати кредит від IFC на 17 млн доларів

Компанія Agrofusion може отримати кредит від IFC на 17 млн доларів

Українська компанія  Agrofusion планує розширення потужностей за рахунок кредиту

Корпорація IFC - структура Світового банку — може надати найбільшому українському вертикально інтегрованому виробнику томатної пасти, компанії Agrofusion, довгостроковий кредит в розмірі $17 млн. Про це повідомили в IFC, передає НВ-Бізнес з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кошти призначені для розширення компанії в 2018-2019 рр. і рефінансування її зобов'язань.

Загальна вартість проекту оцінюється в $30 млн. Проект перебуває на стадії затвердження.

Холдинг є клієнтом IFC з 2012 року. Це буде вже третій проект з Agrofusion.

Прочитано 64 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Китайська біржа BOCE планує придбати понад 25% біржі ПФТС За 2017 рік Укрпошта збільшила дохід на 45% »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.