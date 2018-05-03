Китайська біржа BOCE планує придбати понад 25% біржі ПФТС

Китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE), яка в минулому році стала власником Українського банку реконструкції та розвитку (УБРР), вивчає можливість купівлі понад 25% акцій ПАТ “Фондова біржа “ПФТС”, пишуть Фінанси.

Як повідомив Антимонопольний комітет України (АМКУ), BOCE(Hong Kong) Co., Limited (Ваньчай, Гонконг, КНР) запросила у відомства попередні висновки про придбання такого пакету акцій української біржі.

АМКУ планує розглянути це питання на засіданні цього четверга.

Як повідомлялося, BOCE (Hong Kong) Co., Limited в кінці листопада 2016 року перемогло на аукціоні Фонду держмайна України по продажу 99,9% акцій УБРР, які перебували в держвласності. Підсумкова ціна продажу склала 82,83 млн грн.

Безпосередньо договір купівлі продажу акцій був укладений 8 червня 2017 року, а на початку липня BOCE завершила оплату акцій банку, а в листопаді Нацбанк України погодив цю угоду.

УБРР був заснований в 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо- і довгострокового кредитування. Його власником спочатку була Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім — Державна інвестиційна компанія. У 2013 році банк був переданий Мінфіну, а уряд Миколи Азарова передбачав створити на його основі Банк розвитку.

УБРР на початок 2018 року обіймав 83-є місце серед 88 діючих українських банків за розміром активів — 238,501 млн грн.

Фондова біржа ПФТС є однією з найстаріших на українському фондовому ринку. У 2017 році обсяг біржових контрактів на ПФТС склав 64,34 млрд грн і за цим показником вона поступилася лише біржі “Перспектива” (127,43 млрд грн), але випередила “Українську біржу” (13,41 млрд грн). Основний обсяг торгів припав на держоблігації — 57,99 млрд грн, тоді як оборот акцій склав 3,16 млрд грн. облігацій підприємств — 3,19 млрд грн.