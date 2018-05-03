У 2018 році в список великої приватизації потрапили 26 підприємств

18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них — п'ять обленерго, а також чотири теплогенеруючих підприємства

Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів, написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров, інформує УНІАН.

За його словами, 18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них — п'ять обленерго («Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго»), а також чотири теплогенеруючих підприємства («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька теплоцентраль», «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»).

Також Фонд держмайна управляє «Запорізьким титано-магнієвим комбінатом», «Президент-Готелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Завод алюмінієвої фольги» і ВАТ« Оріана», що потрапили до переліку.

Як підкреслив Трубаров, приватизація ще трьох підприємств («Центренерго», «Одеський припортовий завод» і «Сумихімпром») пройде згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону «Про приватизацію державного та комунального майна».

Що стосується решти об'єктів великої приватизації, то три з них знаходяться в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України («Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод»).

В управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства знаходиться два об'єкти великої приватизації — «Аграрний фонд» та «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

По одному об'єкту великої приватизації управляють Кабінет міністрів («Украгролізинг»), Міністерство охорони здоров'я (ПРАТ «Індар») і Міністерство енергетики та вугільної промисловості («Вугільна компанія «Краснолиманська»).

Трубаров зазначив, що після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів.