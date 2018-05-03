Держказначейство: Держбюджет отримав на 2% менше доходів, ніж заплановано

В той же час у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 12,662 млрд грн, або на 4,9%

Державний бюджет України в січні-квітні 2018 року отримав 272,448 млрд грн доходів, що на 5,091 млрд грн, або на 1,8% нижче за плановий показник на цей період, повідомляють Фінанси.

Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 12,662 млрд грн, або на 4,9%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-квітні отримали 72,563 млрд грн доходів, що на 0,7% більше за план і на 17,6% — від показника за аналогічний період попереднього року.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, витрати — 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.