ФГВФО продав активи 29 банків на 166 мільйонів гривень

Із них на 151,93 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 14,00 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,33 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,14 млн грн — від продажу інших активів.