ФГВФО продав активи 29 банків на 166 мільйонів гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 29 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 166,40 млн грн., пише Укрінформ.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
«Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 29 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 166,40 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із них на 151,93 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 14,00 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,33 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,14 млн грн — від продажу інших активів.