100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Четверг, 03 мая 2018 13:48

ФГВФО продав активи 29 банків на 166 мільйонів гривень

ФГВФО продав активи 29 банків на 166 мільйонів гривень

Із них на 151,93 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 14,00 млн грн — з реалізації основних засобів банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 29 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 166,40 млн грн., пише Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

«Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 29 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 166,40 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на 151,93 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 14,00 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,33 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,14 млн грн — від продажу інших активів.

Прочитано 53 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Транзит газу через Україну скоротився на 9,3% Держказначейство: Держбюджет отримав на 2% менше доходів, ніж заплановано »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.