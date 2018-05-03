Транзит газу через Україну скоротився на 9,3%

За чотири місяці транзит газу через ГТС зменшився до 2,825 млрд куб. м

Україна в січні-квітні 2018 року скоротила транзит природного газу своєю газотранспортною системою (ГТС) на 9,3% (2,825 млрд куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року — до 27,705 млрд куб. м, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема транзит газу Україно до Європи за цей період становив 26 млрд 470,1 млн куб. м (-9,9% до січня-квітня-2017), Молдови — 1 млрд 234,9 млн куб. м (+ 8,1%).

За підсумками квітня-2018 транзит газу збільшився на 3,7% (269,5 млн куб. м) порівняно з аналогічним місяцем 2017 року — до 7 млрд 611,3 млн куб. м. Зокрема транзит газу територією України до Європи становив 7 млрд 445,3 млн куб. м (+ 3,2% до квітня-2017), Молдови — 166 млн куб. м (+ 30,7%).

Як повідомлялося, Україна в 2017 році збільшила транзит природного газу своєю ГТС на 13,7% (11,257 млрд куб. м) порівняно з 2016 роком — до 93 млрд 457,1 млн куб. м, зокрема транзит до Європи становив 90 млрд 749,2 млн куб. м, Молдови — 2 млрд 707,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ га за країни.