Курс біткоїна продовжує зміцнюватись

Три найбільші за капіталізацією криптовалюти зміцнили свій курс, Bitcoin торгується за 9,2 тис. доларів

3 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у четвер. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 0,98% до 9,2 тис. доларів, Ethereum — на 5,79% до 722 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 9,81% до 1,5 тис. доларів.

Ripple при цьому подешевшав на 0,56% до 0,8535 доларів і EOS — на 5,47% до 18 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 157,3 млрд доларів, Ethereum — 71,6 млрд, Ripple — 33,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 25,4 млрд, EOS — 14,7 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 7,9 млрд доларів, Ethereum — 3 млрд, Ripple — 0,5 млрд, Bitcoin Саѕһ — 1,4 млрд, EOS — 1,8 млрд доларів.