100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Четверг, 03 мая 2018 10:53

Прибуток «Центренерго» скоротився у 5 разів

Прибуток «Центренерго» скоротився у 5 разів

За перший квартал 2018 року державна енергогенеруюча компанія отримала 168,5 млн грн чистого прибутку

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 5 разів — до 168,5 млн грн з 851,1 млрд грн, інформує УНІАН

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Як сказано в повідомленні, чистий дохід від реалізації продукції становив 4,15 млрд грн, що в 1,3 раза більше, ніж у першому кварталі 2017 року (3,17 млрд грн). 

 

Прочитано 25 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « НБУ купив на міжбанку $226 млн за допомогою нового функціоналу Курс біткоїна продовжує зміцнюватись »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.