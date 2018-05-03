Прибуток «Центренерго» скоротився у 5 разів

За перший квартал 2018 року державна енергогенеруюча компанія отримала 168,5 млн грн чистого прибутку

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 5 разів — до 168,5 млн грн з 851,1 млрд грн, інформує УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як сказано в повідомленні, чистий дохід від реалізації продукції становив 4,15 млрд грн, що в 1,3 раза більше, ніж у першому кварталі 2017 року (3,17 млрд грн).