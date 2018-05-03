НБУ купив на міжбанку $226 млн за допомогою нового функціоналу

Загалом в квітні було проведено 17 інтервенцій, з яких 15 проходили з використанням нового функціоналу

Національний банк України (НБУ) в перший місяць використання функціоналу Matching під час проведення валютних інтервенцій купив на міжбанківському валютному ринку $226 млн, повідомляється на веб-сайті Нацбанку, пише Інтерфакс-Україна.

Загалом минулого місяця було проведено 17 інтервенцій, з яких 15 проходили з використанням нового функціоналу. Найбільш активно – 12 разів – проводились інтервенції за найкращим курсом, під час яких Національний банк укладав угоди за тим курсом, який банки заявили через новий функціонал. Також тричі проводилася інтервенція за єдиним курсом.

Загалом НБУ в квітні купив майже $327 млн.

Як зазначив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко, на слова якого посилається прес-служба регулятора, за перший місяць роботи новий функціонал продемонстрував ефективну роботу. "Функціонал Matching дозволяє відстежувати стан ринку в режимі реального часу, а також надає НБУ можливість брати участь у торгах анонімно та "на загальних підставах". Це дає змогу укладати угоди за найкращими цінами, які банки ставлять для всіх учасників торгової платформи. Більше того, функціонал Matching дає можливість побачити "глибину" ринку, оскільки він відображає не лише найкращі котирування, а й усі заявки на купівлю і продаж у розрізі курсу та обсягу, що дає розуміння наявного співвідношення попиту та пропозиції", — сказав С.Пономаренко.

Як зазначається в повідомленні, перший місяць використання функціоналу Matching засвідчив, що найактивніший час торгів припадає на період з 10:00 до 13:00. У цей час, зазвичай, спред між заявками на купівлю і на продаж валюти становить одну-півтори копійки.

Як повідомлялося, з 2 квітня 2018 року в оновленому положенні про порядок та умови торгівлі іноземною валютою передбачено можливість проведення інтервенцій шляхом використання функціоналу Matching для укладання угод у торговельно-інформаційних системах. Новий функціонал має низку переваг, зокрема оперативність і прозорість у проведенні Національним банком інтервенцій, оскільки в Matching Національний банк обирає не контрагента, а котирування, що відповідає критеріям інтервенції. Наразі до нового функціоналу підключено 25 банків.

Водночас разом із функціоналом Matching Національний банк продовжує здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що використовувалися досі. Спосіб, у який Національний банк здійснює інтервенції, визначається поточними умовами, які формуються на валютному ринку, та метою проведення інтервенцій.

Як повідомлялося, у II кварталі 2018 року НБУ заявив про намір купувати до $10 млн на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів. Минулого тижня НБУ тричі виходив на ринок із зазначеною метою, купивши загалом $30 млн.