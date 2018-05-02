Україна та США збільшили товарообіг до 5 мільярдів доларів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з помічником Держсекретаря США обговорили перспективи торгівлі між країнами

Товарообіг між Україною і США за 2017 рік виріс на третину і становив 5 млрд дол. Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з помічником Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Уессом Мітчеллом, передає УНН з посиланням на Twitter голови уряду.

"Україна була і є сильним партнером США в регіоні. Наш товарообіг лише за останній рік зріс на третину — до майже 5 мільярдів доларів. І цей показник може збільшуватись", — написав він.

У вівторок, 2 травня, у Києві відбулась друга за останні місяці зустріч прем’єр-міністра та помічника Держсекретаря.

Під час перемовин сторони обговорили питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, протидії російській агресії — в тому числі на міжнародній арені, а також питання взаємної торгівлі, передусім в контексті обмежень на імпорт металопродукції до США.

Нагадаємо, помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Уесс Мітчелл порекомендував Україні продемонструвати серйозні наміри щодо співпраці з МВФ.