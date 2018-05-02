Фонд гарантування вкладів ліквідував Класикбанк

У зв’язку з відсутністю заявок від потенційних інвесторів Фонду довелось направити Нацбанку пропозицію про ліквідацію банку, ліквідація тривала два роки

19 лютого 2018 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Класикбанк» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи, пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

«Виведення банку з ринку (період тимчасової адміністрації та ліквідації) тривало майже два роки. Тимчасову адміністрацію, яка тривала неповних два місяці, було запроваджено з 15 червня 2016 року. У зв’язку з відсутністю заявок від потенційних інвесторів Фонду довелось направити Нацбанку пропозицію про ліквідацію банку», — йдеться у повідомленні.

11 серпня 2016 року Фонд отримав рішення правління НБУ про ліквідацію банку, відповідно до якого процедура ліквідації ПАТ «Класикбанк» запроваджувалась на 2 роки — з 12 серпня 2016 року до 11 серпня 2018 року включно.

Вкладники банку, яким підлягало до виплати 0,3 млн грн гарантованого відшкодування, так і не звернулись до Фонду за отриманням відшкодування.

Ліквідаційну масу банку було затверджено станом на 1 жовтня 2016 року. Балансова вартість активів (без врахування резервів та переоцінки) склала 372,31 млн грн.

Оціночна вартість, визначена незалежними сертифікованими суб’єктами оціночної діяльності, склала 174,59 млн грн.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів банку становила 3,5 млн грн. У рамках ліквідації банку акцептовані вимоги кредиторів банку були задоволенні у повному обсязі.

У листопаді 2017 року було завершено задоволення акцептованих вимог кредиторів банку згідно з черговістю.