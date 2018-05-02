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Точка зору бізнесу

Среда, 02 мая 2018 15:32

Укргазбанк збільшив чистий прибуток у 2,5 рази

Укргазбанк збільшив чистий прибуток у 2,5 рази

За підсумками першого кварталу 2018 року банк отримав  54,2 млн грн чистого прибутку

Державний Укргазбанк за підсумками першого кварталу 2018 року отримав 54,2 млн грн чистого прибутку, що в 2,5 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише НВ-Бізнес.

Про це йдеться у фінансовому звіті банку за перший квартал.

Чистий процентний дохід за січень-березень зріс у 1,8 рази — до 770,1 млн грн. У результаті розформування частини резервів чистий процентний дохід склав 854,9 млн грн, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Разом з тим банк отримав 241,3 млн грн збитку від операцій з іноземними валютами проти 6,4 млн прибутку роком раніше.

Активи банку за три місяці зросли на 7,4% — до 74,3 млрд грн.

Кредитний портфель Укргазбанку скоротився на 8% — до 30,9 млрд грн. Обсяг короткострокових цінних паперів збільшився на 42,1% — до 29,2 млрд грн.

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