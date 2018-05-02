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Точка зору бізнесу

Среда, 02 мая 2018 14:57

Найбільші криптовалюти продовжують дорожчати

Найбільші криптовалюти продовжують дорожчати

За добу найбільші за капіталізацією криптовалюти зросли в ціні, Bitcoin подорожчав  до 9,2 тис. доларів

5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають в середу. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 1,05% до 9,2 тис. доларів, Ethereum — на 1,82% до 681 доларів, Ripple — на 2,55% до 0,8543 доларів, Bitcoin Саѕһ — 10,42% до 1,5 тис. доларів і EOS — на 6,16% до 18,9 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 155,7 млрд доларів, Ethereum — 67,5 млрд, Ripple — 33,4 млрд, Bitcoin Саѕһ — 24,8 млрд, EOS — 15,6 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,9 млрд доларів, Ethereum — 2,4 млрд, Ripple — 0,5 млрд, Bitcoin Саѕһ — 0,8 млрд, EOS — 2,6 млрд доларів.

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