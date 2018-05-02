У МЕРТ прийняв постанову, що підійме Україну в рейтингу Doing Business

Прийняття проекту постанови № 327, а разом з ним наших ініціатив, сприятиме підвищенню позиції України в Рейтингу Світового банку Doing Business у наступному році

На минулому засіданні уряд прийняв постанову № 327, яка вносить зміни до низки постанов КМУ, завдяки яким Україна зможе підняти свої позиції у рейтингу Doing Business наступного року, передає УНН з посиланням на повідомленні Мінекономрозвитку.

“Прийняття проекту постанови № 327, а разом з ним наших ініціатив, сприятиме підвищенню позиції України в Рейтингу Світового банку Doing Business у наступному році”, — зауважили в Мінекономрозвитку.

Зокрема, передбачаються такі зміни: