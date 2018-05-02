100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Среда, 02 мая 2018 14:22

У МЕРТ прийняв постанову, що підійме Україну в рейтингу Doing Business

У МЕРТ прийняв постанову, що підійме Україну в рейтингу Doing Business

Прийняття проекту постанови № 327, а разом з ним наших ініціатив, сприятиме підвищенню позиції України в Рейтингу Світового банку Doing Business у наступному році

На минулому засіданні уряд прийняв постанову № 327, яка вносить зміни до низки постанов КМУ, завдяки яким Україна зможе підняти свої позиції у рейтингу Doing Business наступного року, передає УНН з посиланням на повідомленні Мінекономрозвитку.

“Прийняття проекту постанови № 327, а разом з ним наших ініціатив, сприятиме підвищенню позиції України в Рейтингу Світового банку Doing Business у наступному році”, — зауважили в Мінекономрозвитку.

Зокрема, передбачаються такі зміни:

  • Спрощено міжнародну торгівлю запчастинами до транспортних засобів, які не підпадають під ознаки товарів військового призначення. Завдяки цьому рішенню торгівля автозапчастинами не буде обтяжена бюрократичними процедурами під час перетину митниці.
  • Ініціювання спрощення процедури розробки та дотримання вимог цивільного захисту для простих об’єктів нежитлового призначення.
  • Осіб, які розробляють містобудівну документацію, здійснюють архітектурне та інженерно-будівельне проектування або технічний нагляд у будівництві, зобов’язали мати вищу спеціалізовану освіту.
  • Спрощено бюрократичні процедури для замовників будівництва. Більше не потрібно зазначати адресу у документах, якими оформлюється процес нового будівництва. Адреса визначатиметься кадастровим номером земельної ділянки.
Прочитано 63 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Fitch дав прогноз щодо дати отримання Україною чергового траншу від МВФ Найбільші криптовалюти продовжують дорожчати »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
invino
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.